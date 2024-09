Presa em berçário, 4h de sono e 'canibais': Deolane detalha dias na cadeia

Deolane Bezerra contou detalhes de como foram os 20 dias que passou detida no sistema prisional de Pernambuco, após ser presa em uma investigação por suposta lavagem de dinheiro e esquema de jogos ilegais.

O que aconteceu

Bezerra explicou que tinha uma rotina de sono curta dentro da Colônia Feminina Penal de Buíque, no agreste do estado. A advogada contou que dormia cerca de 4h na parte da noite, mas ressaltou que conseguia tirar cochilos durante o dia. As declarações foram feitas por escrito ao jornalista Luiz Bacci, do Cidade Alerta (RecordTV), e exibidas nesta quinta-feira (26).

Advogada contou que ficou encarcerada em uma sala especial, onde funciona o berçário do presídio. Segundo ela explicou, ficar nesse espaço a ajudou a se manter distraída. A influenciadora relatou que fazia quatro refeições por dia, mas que apenas uma delas era completa.

Colegas de presídio "famosas". Deolane disse que ficou frente a frente com as mulheres conhecidas como "canibais de Garanhuns", que foram condenadas por assassinar pessoas, esquartejar os corpos e vender salgados com carne humana. Outra presa que apareceu na TV e dividiu espaço com Bezerra é uma mulher detida por matar a filha de nove meses e esconder o corpo no freezer.

Deolane contou que não esperava ser presa na primeira vez, em 4 de setembro. No entanto, ela admitiu que teria burlado medida cautelar após Justiça conceder habeas corpus por acreditar que voltaria para a cadeia e ficaria ao lado da mãe, Solange, que foi detida na mesma operação. Ela voltou a ser presa, mas não foi dividir cela com a genitora. Posteriormente, ela se arrependeu dessa atitude, segundo relato lido por Bacci.

Deolane está solta

Deolane Bezerra deixou a cadeia na terça-feira (24). Além dela, também foram colocados em liberdade Solange, mãe da famosa, e outros 16 investigados na mesma operação.

Bezerra acenou para os fãs na saída do presídio, mas não falou, nem concedeu entrevista. Fora da cadeia, a influenciadora deve cumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça de Pernambuco. Advogada alega ser inocente de todas as acusações.