Peoa chama Fernando de mal-educado: 'Não sabe conversar, parte pra xingar'

Julia reclamou na manhã desta quinta (26) sobre a postura de Fernando nas discussão dentro de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na área externa, Julia desabafou com os aliados sobre a discussão que teve com Fernando por conta das tarefas na cozinha. "Eu hein. Ouvi xingamento de graça. Pessoa tá muito mal educado, cara. Você pode falar o que for, mas não me manda tomar no c*. Nunca faltei com respeito com ninguém aqui, não admito que faltem comigo".

A pessoa, quando não sabe conversar, parte para o xingamento Julia Simoura

Vivi disse que Fernando "leva e traz" informações, e simulou a forma "sorrateira" como ele se aproxima. "Chato pra caraca isso".

Julia também lembrou que o peão "inventou" uma fala que ela não teria dito. "É muita sujeira, vou ficar quieta", disse. "Quero saber quem foi que falou essa frase".

