A Fazenda 16: Peões disputam voto a voto em parcial UOL de 1ª roça

Sacha Bali, Vivi Fernandez e Zé Love disputam a preferência do público na primeira roça de A Fazenda 16 (Record). Veja quem pode ser eliminado, segundo a parcial da enquete UOL:

O que diz a enquete

Às 20h15 desta quinta-feira (26), Zé Love e Sacha Bali eram apontados como favoritos para continuarem no reality. O jogador somava 40,8% dos votos para ficar no programa, enquanto o ator tinha 38,1%.

Vivi Fernandez era apontada como a próxima eliminada. A atriz e modelo somava apenas 21,1% dos votos para ficar.

A eliminação será anunciada ao vivo, ao longo do programa desta quinta (26).

A Fazenda - Enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça da edição? Enquete encerrada Total de 68444 votos 38,79% Zé Love 35,84% Sacha Bali 25,37% Vivi Fernandez Votar de novo Total de 68444 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso