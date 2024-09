Oasis no Brasil? Site inglês divulga lista de supostos shows internacionais

Depois de esgotar ingressos para todas as apresentações no Reino Unido, o Oasis pode estar de olho no resto do mundo - e isso inclui o Brasil. De acordo com a NME, veículo britânico de música e cultura, a banda dos irmãos Gallagher deve passar por São Paulo em uma turnê internacional em 2025.

O site diz que a turnê deve ser anunciada em breve, e cita pessoas próximas à organização como fontes da lista divulgada. Incluindo passagens pelos Estados Unidos, Austrália e América do Sul, confira a lista divulgada pela NME:

Toronto, Canadá

Chicago, EUA

East Rutherford, New Jersey, EUA

Boston, EUA

Los Angeles, EUA

Cidade do México, Mexico

Seoul, Coreia do Sul

Tóquio, Japão

Melbourne, Austrália

Sydney, Austrália

São Paulo, Brasil

Santiago, Chile

Buenos Aires, Argentina

Anunciada em agosto, quase 15 anos depois da separação em 2009, a reunião do Oasis chocou o mundo pela relação conturbada entre os dois irmãos, Liam e Noel Gallagher. Para 2025, a banda marcou 17 apresentações no Reino Unido, incluindo cinco shows só no Estádio de Wembley, em Londres. As datas já anunciadas são entre julho e setembro de 2025.