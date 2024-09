Nova fazendeira, Flor atribui tarefas para grupo rival: 'Não é poderosa?'

Na manhã desta quinta-feira (26), Flor fez sua primeira tarefa como fazendeira: distribuir os cuidados da fazenda para os peões

O que aconteceu

A fazendeira separou os peões do grupão rival paras tarefas:

Vaca: Sacha e Suelen

Cavalo: Luana

Mini-cabras: Larissa

Ovelhas: Gui Vieira

Porcos: Cauê

Hortas e Plantas: Gizelly

Aves: Vivi

Lixo: Júlia

Câmera-trato: Yuri

Na noite de quarta-feira (26), Flor se reuniu na casa da árvore com Babi Muniz, Fernanda Campos, Zé Love, MC Zaac, Vanessa Carvalho, Juninho Bill e Sidney Sampaio.

A apresentadora conta que quando entrou na sede, vários peões começaram a pedir tarefas para realizarem e que Suelen havia falado que gostaria de ficar no trato com as ovelhas. "Não. Você [Suelen] brigou com o Zé por causa do cavalo. Você vai provar que é poderosa, que é isso, é aquilo", disparou.

'Ah mas não quero mais', vai ter que querer. Você não quis me ouvir, achou que ele estava praticando uma coisa que não estava, ele só estava sendo gentil. Então, você vai provar que aquilo que você falou lá em cima você vai defender. Falei 'Suelen, você falou para mim que pode, se doeu atoa'. Não é vingança que eu não pratico isso.

Flor continua dizendo que decidiu que a ex de Vitão irá ordenhar as vacas enquanto Cauê será destinado ao touro. Os aliados aplaudem a decisão e Fernanda solta: "Rainha".

