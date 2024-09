Nicolas Prattes surpreende Sabrina em Paris com buquê e bilhete romântico

Nicolas Prattes, 26, enviou um buquê de flores e um bilhete romântico de presente para a noiva, Sabrina Sato, 43, que se encontra em Paris.

O que aconteceu

A apresentadora compartilhou um clique dos mimos dados pelo namorado. "Morrendo de saudade. Tô junto [com você] em qualquer lugar do planeta. Amo ver você brilhar", diz um trecho da mensagem de Nicolas, visível no registro compartilhado por ela nos stories do Instagram.

Sabrina está na capital da França para participar da Semana de Moda. Ela marcou presença na fila A da grife Balmain, acompanhada de outras famosas brasileiras, como Anitta, 31, e Jade Picon, 23.

A ex-BBB admitiu gostar muito de frequentar eventos badalados de moda em Paris. "Já são anos prestigiando as maiores grifes e podendo ver de perto as tendências sendo criadas", gabou-se, em depoimento à revista Quem.