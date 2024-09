Lorena Comparato lembra comparação com irmã atriz: 'Criou um buraco em mim'

De volta para a 2ª temporada de "Rensga Hits", que estreia nesta quinta-feira (26), Lorena Comparato correlaciona a narrativa com a que tem na vida real com sua irmã, Bianca Comparato.

Em entrevista ao Splash Show, Lorena diz ter uma relação "maravilhosa" com Bianca. "Temos um companheirismo muito grande. São vidas completamente caóticas, e torcemos para conseguir se encontrar e conciliar agendas".

Antes de serem atrizes, no entanto, elas tiveram "altos e baixos". "Sempre quis ser atriz, desde os 3 anos. A Bianca decidiu ser um pouco mais velha, mas com um talento que transborda", lembra. "Quando ela decidiu, eu adolescente disse: 'Mãe, ela roubou minha ideia'. Foi horrível, criou um buraco dentro de mim".

Na época, a mãe das irmãs disse que havia lugar para todas, e que elas ainda desfrutariam da "parte boa" de dividir a profissão. "A gente se une nos perrengues, e isso é muito de irmãs. A gente convive muito com amigas, mas os perrengues divido com minhas irmãs. Acho uma grande davida, se eu tiver qualquer perrengue profissional, ter uma pessoa que eu admiro tanto para consultar", diz. "A gente acaba se completando".

Atriz critica competitividade do mercado

Lorena também diz que procura não se contaminar pelo mercado competitivo, especialmente entre as mulheres.

Eu e Bianca acabamos criando duas carreiras muito diferentes, plurais e interessantes. Só nos damos as mãos e levamos para a frente Lorena Comparato

