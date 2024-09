Leão: Baixa audiência de 'Família É Tudo' é uma pena... novela merecia mais

Daniel Ortiz prometeu e cumpriu: "Família É Tudo" chega ao fim com um acúmulo de bom humor, muita ação e emoção, avalia Leão Lobo.

No Splash Show, o comentarista faz um balanço geral positivo da narrativa, produção e elenco, mas lamenta a audiência da novela.

Uma novela muito interessante, que realmente me pegou. Uma pena que acho que a audiência não correspondeu ao que merecia Leão Lobo

Elenco coeso da novela tem bons destaques

Leão também destaca a atuação de Nathalia Dill e Renato Góes. "Nessa novela, Nathalia pôde mostrar mais emoção e realmente deu um show", diz. "Galã, Renato teve momentos dramáticos e sérios em que pôde mostrar mais o bom ator que é".

Foi um elenco muito coeso. Uma novela que se propôs a ser leve e ao mesmo tempo emocionante Leão Lobo

Assista à íntegra do Splash Show:

