Katy Perry diz ter feito 'feitiço' para conquistar Orlando Bloom

Katy Perry, 39, contou ter recorrido às artes sobrenaturais para conquistar Orlando Bloom, 47, hoje seu marido.

O que aconteceu

A cantora surpreendeu a equipe do programa de rádio The Kyle & Jackie Show ao contar que fez um 'feitiço' para atrair o amado. "Eu lancei um pequeno feitiço para ele, e isso tornou-se realidade", disparou. "Palavra por palavra, qual foi esse feitiço?", indagou uma das apresentadoras da atração.

Katy explicou que escreveu uma espécie de 'receita', contendo as características de seu homem ideal. "Eu literalmente pensei: 'Sabe de uma coisa? Vou escrever uma receita sobre o que quero no meu futuro companheiro'. E eu escrevi duas coisas das quais realmente me lembro muito claramente, que era alguém que me conhecesse na minha linguagem de aventura, minha linguagem de amor, e alquém que fosse tão espiritualmente curioso quanto eu."

Naquela mesma noite do ano de 2016, ela conheceu Bloom numa festa do Globo de Ouro. "Eu escolhi um vestido rosa [para a ocasião], que eu sabia que estava relacionado ao quartzo rosa [pedra que, segundo se acredita, atrai o amor]. Estava fazendo todas as coisas e, então, aconteceu naquela noite. Pedi alguns hambúrgueres do In-N-Out para a premiação, e ele roubou um da minha mesa. E eu fiquei tipo: 'Você é interessante. Olá!'"