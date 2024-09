Portuguesa é julgada hoje por ataques contra filhos de Ewbank e Gagliasso

Começa hoje o julgamento da portuguesa Adélia Barros, que proferiu ofensas racistas contra os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso em julho de 2022. A informação foi divulgada pelo jornal português Expresso.

Ela será julgada no Tribunal de Almada. Além dos ataques a Titi e Bless, o processo também trata dos insultos que a portuguesa teria proferido contra um grupo de angolanos que estava na praia.

Caso não será julgado como racismo. No Brasil, "racismo" é um crime previsto em lei. Em Portugal, no entanto, o caso das crianças será julgado como "injúrias agravadas e difamação".

A princípio, o Ministério Público negou a denúncia. Os pais de Titi e Bless inicialmente tentaram enquadrar o caso no artigo 240 do Código Penal português, que trata do crime de incitamento ao ódio e à violência. Essa primeira denúncia não foi aceita, e os advogados abriram um novo processo.

Denúncia foi aceita em abril deste ano. Na ocasião, os atores celebraram no Instagram: "Hoje, podemos comemorar porque o Ministério Público aceitou nossa acusação por difamação e injúria racial e superou uma questão teórica sobre onde enquadrar o crime perante a lei. Vencemos, mas ainda é um pequeno passo".