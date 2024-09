Ísis cai para trás com visita inesperada do passado em 'Mania de Você'

No capítulo de quinta-feira (26), da novela "Mania de Você" (Globo), os convidados ficam encantados com os pratos preparados por Viola.

Walter tentar dançar a força com Viola e Mavi intervém. Viola fica surpresa em ver Mavi, que mente sobre sua presença no evento. Marcel se preocupa com a reaproximação de Viola e Mavi.

Leide se aproxima de Ísis, que fica espantada ao vê-la. Luma é demitida e decide ir atrás de Viola. Em Portugal, Filipa se muda para casa de Rudá. Moema tenta convencer Rudá a voltar para o Brasil.

Mavi monitora Viola por meio das câmeras e vai atrás dela. Os dois ficam juntos. Rudá avisa para Filipa que vai voltar ao Brasil. No restaurante, Viola se depara com Luma.