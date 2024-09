Chico: Homens levam esposas ao baile dos cornos e ficam tristes com chifres

Esta é a newsletter Splash TV. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email. Conheça as demais newsletters do UOL. São cerca de 20 opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Foi lançada na semana passada a versão brasileira do Ilha da Tentação, surreal reality show em que casais decidem, por livre e espontânea vontade, avaliar se conseguem ser fieis em uma situação de vasta oferta de sacanagem.

Quatro homens comprometidos ficam isolados em uma casa com oito mulheres bastante dispostas a viver uma aventura fora das linhas da constituição. Ao mesmo tempo, as quatro mulheres comprometidas com esses caras vão para uma casa com oito homens especialmente interessados em se envolver fortuitamente com casadas.

É aquela papagaiada do experimento social, que todo reality show de relacionamento acaba usando para justificar o mote completamente estapafúrdio. Mas se ater aos detalhes do absurdo é perder o encantamento pelas situações engraçadas e esdrúxulas provocadas pelo formato.

Cada casal combina entre si quais são as regras da relação durante esse período de afastamento. Pode beijar? Dar uma leve transadinha sem envolvimento emocional? São os próprios participantes que definem os próprios limites.

Obviamente que o programa prepara uma série de dinâmicas para facilitar o surgimento do chifre na testa alheia. E quando as supracitadas regras são quebradas, uma alarme vermelho começa a tocar imediatamente na casa oposta, sem explicitar quem fez o que, trazendo um aspecto Machado de Assis para a obra: todo mundo fica meio Bentinho das ideias, avaliando se foi o seu cônjuge quem traiu.

A julgar pelos episódios já liberados pelo Prime Video, os homens acharam que poderiam curtir as emoções carnais sem se preocupar muito com a fidelidade das mulheres. Mas na verdade ficam desesperados quando percebem que foram conduzidos ao grande baile dos cornos e talvez os chifres sejam deles.

Os apresentadores Otaviano Costa e Flávia Alessandra ainda mostram um VAR da balbúrdia sentimental, atiçando ainda mais os desejos mais secretos não só de pular a cerca, mas também de se vingar do potencial traidor.

É o maior barato. Novos episódios toda sexta-feira no Prime Video.

Estrela da Casa: Novidade na reta final

A casa está cheia faltando apenas alguns dias para o fim da temporada. Por isso, gostei que além da eliminação dupla de anteontem, vai rolar outra eliminação no duelo de sexta-feira, que inclusive será disputado por três participantes.

É legal ter bastante gente na reta final, ainda mais com um elenco morno desses. Mas o excesso de pessoas faltando tão pouco tira um pouco a emoção da reta final. Que aconteçam outras eliminações antes de terça!

Voltamos a qualquer momento com novas informações.