Fernando discute por causa de cozinha: 'Não querem comer a comida de vocês'

Na manhã desta quinta-feira (26) em A Fazenda (Record), Fernando Presto entrou em uma discussão com Flora Cruz, Júlia Simoura, Raquel Brito, Gizelly Bicalho e Camila Moura.

O que aconteceu

Segundo ele, os peões rivais das peoas do grupão que estão na cozinha comentaram que foi dito que elas "não cozinhariam para eles, pois não são pai e mãe de ninguém". Por isso, ele pediram para que ele ficasse na cozinha para que cozinhasse para todos comerem, inclusive que por isso não poderia pegar tarefas de tratos com os animais.

O argumento irritou as participantes que entraram em um atrito com ex-Masterchef e argumentaram que nunca havia falado isso. Uma discussão estourou rapidamente e o ex-Masterchef mandou Júlia tomar no c*

Fernando: "Vocês falaram que não iam cozinhar pra eles!"

Júlia: "Você falou que o pessoal não ia cozinhar."

Fernando: "Não, ao contrário, gata. Ao contrário! Eles não querem comer a comida de vocês porque vocês não querem cozinhar pra eles. Por isso pediram pra mim ficar na cozinha. Vocês entenderam ao contrário! Porque eles não querem comer a comida de vocês porque vocês falaram que não são pai e mãe deles. Foi isso que foi me falado, por isso eu continuo na cozinha. Eu talvez tenha falado dando a entender ao contrário, mas foi isso."

Júlia: "Agora vou pedir uma gentileza, por favor, não repita isso que repetiu pra mim, que me mandou tomar no c*. Porque eu nunca faltei com respeito com você, gostaria que você não faltasse comigo."

Fernando: "Tá bom, desculpa."

A Fazenda - Enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça da edição? Resultado parcial Total de 46432 votos 37,60% Sacha Bali 21,21% Vivi Fernandez 41,19% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 46432 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso