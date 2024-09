Fernado é desmentido por peões e Gizelly dispara: 'Mentiroso, falso, cobra'

Depois de ter uma discussão com algumas peoas por conta da cozinha na manhã desta quinta-feira (26) , Fernando teve uma segunda discussão com Gizelly Bicalho.

O que aconteceu

O ex-Masterchef argumentou que seus aliados não comeriam a comida feita por peões do chamado 'grupão'. Segundo ele, as rivais falaram que 'não eram mãe nem pai' para cozinhar para os outros.

Apó usar esse argumento, Gizelly, Camila Moura e Luana Tárgino foram questionar na casinha da árvore os aliados de Fernando sobre o que ele disse. Zaac, Zé Love e Fernanda argumentaram que não sabiam cozinhar e que pediram realmente para que Fernando cozinhasse para todos, mas negaram que foi dito sobre "não são pai e mãe de ninguém". Fernando então vai até a casinha e discute com Gizelly:

Fernando: "Falaram na roça, na frente de todo mundo. Falaram que 'Ninguém é pai e mãe de ninguém para cuidar dos outros'. Vocês falaram na roça!"

Camila: "Mentira, Fernando!"

Gizelly: "Eu não falei isso."

Fernando: "Vocês são hipócritas para c******! Hipócritas! Vocês são falsas e hipócritas!"

Gizelly: "Você é mentiroso, falso, cobra. É isso que o senhor é!"

A briga continuou conforme Gizelly desceu para sua tarefa de cuidar das plantas. A dupla protagozinou gritos pela área externa:

Gizelly: "Gizelly o quê Fernando, Gizelly fez o quê?"

Fernando: "Eu tô perguntando da história, que chegou até aqui e quero saber o porquê."

Gizelly: "Eu encontrei o Zaac na academia, senti que era mentira sua, e aí eu perguntei, 'Zaac, as meninas falaram que não iam fazer comida pra ninguém por que não é mãe ou pai de ninguém?', e ele falou 'Não'. Aí eu desci, vim aqui falar pro Zé e Fernando."

Fernando: "Porque falei que eu ia vir cuidar da mini cabra, porque eu queria sair um pouco da cozinha, ai me pediram para ficar mais um pouco na cozinha, foi isso que aconteceu! É que vocês estão p**** porque eu mandei o Sacha para o negócio. Quer arranjar sarna comigo, vai tomar no seu c*."

Gizelly: "Isso aí, beleza. Que Sacha, rapaz. Eu to p*** porque você é mentiroso!"

Fernando: "Vai tomar no seu c*. Vai arranjar sarna para se coçar. Vai dar meia hora de bunda."

Gizelly: "Quer ficar de todo lado, quer se esconder atrás da cozinha. Aqui não é MasterChef, aqui é A Fazenda 16. E por favor tenha um pouco mais de respeito com os outros, não estou mandando você para lugar nenhum, você só é chato e falso."

Fernando: "Tá nervosa porque mandei o Sacha pra m**** e tá aí, tomando a dor dos outros!

Fernando: "Vai se f***!"

Gizelly: "Ai, eu queria realmente me f****, mas não pode aqui. Né Zaac?"

Após a sirene de punição, todos os peões se reuniram na sede e Gizelly e Fernando continuaram trocando farpas na cozinha:

Gizelly: "Ficou fazendo banana pra nós achando que vai intimidar, rapaz. O macho pra me intimidar tem que ser muito capaz mesmo, hein! Só que ninguém confia em você nessa casa, tá sozinho, porque todo mundo sabe o falso que você é. E a cobra é você mesmo."

Fernando: "Aham. Já acabou Jéssica?"

Gizelly: "Todo mundo já caiu sua máscara lá, não precisa ficar com medinho."

Fernando: "Eu não tô com medo de ninguém não, muito menos de você flor."

Gizelly: "Você tem medo o tempo inteiro!"

Fernando: "Medo de quem?"

Gizelly: "Jogou o voto fora!"

Fernando: "Porque eu já tinha colocado quem eu queria lá. Vocês tão nervosinho por causa disso."

Gizelly: "Que nervosinho, rapaz! Meu nome é Sacha?"

A Fazenda - Enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça da edição? Resultado parcial Total de 44011 votos 38,04% Sacha Bali 19,74% Vivi Fernandez 42,23% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 44011 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso