Ex-paquita revela que era proibido namoro com paquitos, mas rolava pegação

Juliana Baroni contou detalhes dos bastidores de sua época de paquita e revelou que, embora não fosse permitido namorar com os paquitos, rolava pegação entre alguns deles nos bastidores.

O que aconteceu

Baroni explicou que era proibido, mas que no fundo Marlene Mattos fazia vista grossa para a pegação entre os paquitos e paquitas. Durante participação no podcast Papagaio Falante, a atriz citou dois casais da época que burlavam essa regra: Bianca Rinaldi e Marcelo Faustini e Letícia Spiller e Cláudio Heinrich.

Era proibido, não podia, mas rolou. A Bianca namorou o Faustini e a Letícia Spiller namorou o Heinrich. Mas só que era escondido porque a Marlene sabia, mas fingia que não sabia.

-- Juliana Baroni



A atriz contou que, naquele período, ela era a mais nova do grupo e ficava vigiando enquanto os casais saiam para se pegar nos corredores dos hotéis. "Eu dividia quarto com a Letícia e com a Bianca no começo. Então, às vezes, quarto de hotel, eles iam namorar na escada, e eu ficava vigiando para ver se vinha alguém, para fiscalizar no corredor. Era um desespero total, passava nervoso."

Juliana Baroni também admitiu que era a paquita preferida de Marlene Mattos. "Eu era [a favorita dela] porque eu era a mais novinha." A artista ainda avaliou o trabalho da ex-diretora de Xuxa: "Para Marlene, eu já dei muita nota 0 e 10, então a média é 5".