Estrela da Casa: Lucca vence prova e é o primeiro finalista do reality

A prova Estrela da Semana aconteceu nesta quinta (26) em Estrela da Casa (Globo). Lucca venceu a disputa e se consagrou como primeiro finalista do reality show.

O que aconteceu

Evellin, Leidy, Lucca e Unna X participaram da prova. Eles foram escolhidos porque venceram uma competição durante o workshop.

A prova envolveu habilidade. Seguindo a ordem estabelecida por sorteio, cada jogador devia ocupar um camarim. A primeira fase envolveu um jogo de memória. Os dois jogadores que formassem os quatro pares primeiro, avançavam para a final. Na última etapa, dentro de uma banheira de bolinhas, os finalistas terão que procurar um card escondido. Quem encontrasse o card primeiro, seria a estrela da semana.

Lucca levou a melhor. Ele disputou a última etapa com Evellin, que não conseguiu encontrar o card na banheira de bolinhas e perdeu a dinâmica. Com isso, o goiano está na final do programa, que acontece nesta terça (1).

Quem está no Duelo? Lucca indicou Gael Vicci e Nicole Louise. No entanto, nesta reta final, três pessoas vão se enfrentar no palco. Gael e Nicole precisaram escolher o terceiro nome, e indicaram Leidy Murilho. Com isso, Gael, Nicole e Leidy participam do Super Duelo nesta sexta (27).