Em Paris, Sabrina Sato é surpreendida com gesto romântico de Nicolas Prattes

Sabrina Sato compartilhou com seus seguidores nesta quinta-feira, 26, a surpresa que recebeu do noivo, o ator Nicolas Prattes. A apresentadora está acompanhando a semana de Moda de Paris, enquanto o ator grava a novela Mania de Você, numa distância de quase 10 mil quilômetros.

Ela postou nos stories do Instagram que recebeu um buquê de rosas de diversas tonalidades com um bilhete do amado. "Morrendo de saudade de [...] tô junto em qualquer lugar [...] planeta. Amo ver você brilhar [...] logo", escreveu o ator. Sato publicou o momento ao som de Te Faço um Cafuné, de Mariana Aydar, e disparou: "Te amo".

Declaração no 'Mais Você'

Na última semana, Sabrina Sato participou do Mais Você e foi surpreendida por uma declaração de Nicolas Prattes, seu noivo, no final do programa.

"Estou participando rapidinho do seu café, meu amor, para dizer que sei tudo o que a gente está construindo. Sou completamente apaixonado por você, pela mãe maravilhosa que você é, incrível, guerreira, trabalhadora e muito respeitosa com todos. Eu só tenho a agradecer por ter te encontrado, cruzado com você nesta vida e estar construindo tudo o que a gente está construindo. Um beijo! Te amo", disse o ator.

A apresentadora não conteve a emoção com as palavras do amado e retribuiu o carinho imediatamente. "Amor, eu te amo muito! Você é um presente na minha vida."

Ela disse a Ana Maria Braga que nunca imaginou que pudesse encontrar alguém tão bom e incrível quanto o Nicolas. "Estou muito feliz, e vivendo um momento muito especial", completou.