Difícil ou compassiva? As diferentes versões para comportamento de Meghan

A imprensa internacional publicou diferentes versões em relação ao comportamento de Meghan Markle, 43, com ex-funcionários. Alguns a descreveram como "difícil", enquanto outros a elogiaram pela compaixão.

Versões foram publicadas dias após o "The Hollywood Reporter" fazer uma reportagem falando sobre uma suposta rotatividade de funcionários de Harry e Meghan. "Todo mundo tem medo de Meghan. Ela menospreza as pessoas, não aceita conselhos. Ambos são péssimos tomadores de decisão, mudam de ideia com frequência", disse uma fonte da revista. O texto foi publicado no dia 12 de setembro.

'Momentos psicóticos'

Site Daily Beast afirma que ex-funcionários alegam que a duquesa teria protagonizado "momentos psicóticos" e se comportava como uma "diva". As fontes da publicação também dizem que a atriz também "menosprezava" as pessoas e as levava "às lágrimas".

Testemunhei pessoas sendo detonadas pessoalmente e pelo telefone, faziam com que elas se sentissem como m****. Mas era um período extremamente carregado, então dou o benefício da dúvida. Fonte do DB

Um ex-funcionário disse que Meghan era "uma narcisista clássica" e que "gritava" com os trabalhadores.

Por fim, o site relata a saída da chefe de pessoal de Meghan e Harry, após apenas seis meses de trabalho. O texto sugere que o comportamento da duquesa pode ter sido um fator decisivo.

'Compaixão"

Harry e Meghan Markle Imagem: Kevin Mazur/Getty Images for W+P

Revista Us Weekly publicou uma reportagem diferente. Funcionários e ex-funcionários descreveram Meghan como uma chefe "apoiadora" e "compassiva".

Ben Browning, que trabalhou com a duquesa e o marido, o príncipe Harry, em documentário da Netflix, afirmou que a experiência foi "positiva" e "de apoio".

Funcionários anônimos afirmaram que o ambiente de trabalho era positivo na Archewell, organização fundada em 2020 por Meghan e Harry. O príncipe é descrito como "divertido", enquanto Meghan foi elogiada pela atenção aos detalhes e ética.