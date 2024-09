Dieguinho: Saudades das punições! Produção da Fazenda alivia barra de peões

Alguns peões de A Fazenda 16 (Record) vêm desafiando a produção do reality de formas pouco vistas em edições passadas.

Flávia Gusmão, do Canal no Sofá, acredita que esse elenco está "mais ousado e assanhadinho".

Dieguinho afirma que o elenco também tem levado menos punições, mas não por falta de erros. "Estou sentindo falta de punições mais fortes esse ano. Sinto que a produção está aliviando muito a barra deles", diz.

Entre os próprios peões, já existe um questionamento sobre o motivo pelo qual alguns levam punições e outros não. "É questionável", diz Dieguinho.

Eliminação se aproxima e pode mudar jogo

Sacha, Zé Love e Vivi se enfrentam na roça que será definida na noite desta quinta-feira (26).

A eliminação de Sacha Bali na roça atual seria capaz de "dar um nó" na cabeça do "grupão", avalia Flávia. Seu parceiro Cláudio Cordeiro, no entanto, defende a volta de Sacha para que o público veja um novo embate entre ele e Zé Love.

Já Dieguinho acredita que, independente do resultado de hoje, os peões terão respostas para suas perguntas. "A volta de qualquer pessoa será impactante".

