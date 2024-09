Dieguinho: Arrogância de grupão afunda barco e dá força a rivais na Fazenda

Desde que A Fazenda 16 (Record) começou, dois grupos principais foram formados — e um deles tem se destacado pela prepotência.

O "grupão", liderado por Sacha Bali, tem tido "muita certeza sobre tudo e todos", avalia Dieguinho. Neste grupo, estão Larissa, Raquel, Camila, Suellen, Flora, Luana, Julia, Yuri, Cauê, Gui e Gizelly. "Isso é um problema. Em reality show, você não pode ter certeza de nada, porque você não tem respostas. Então como quer mandar no olhar do público?", avalia.

Essa prepotencia, arrogância, soberba e ego lá em cima de alguns membros do grupão pode acabar afundando esse barco mais rapidamente e dar mais forçara para o grupo do Zé Love cavar uma vaga na final Dieguinho

Roça de hoje será impactante e pode 'dar nó' em grupão

Sacha, Zé Love e Vivi se enfrentam na roça que será definida na noite desta quinta-feira (26).

Flávia Gusmão, do Canal no Sofá, acredita que a eliminação de Sacha Bali na roça atual "daria um nó" na cabeça do "grupão". Cláudio Cordeiro, no entanto, defende a volta de Sacha para que o público veja um novo embate entre ele e Zé Love.

Aconteça o que acontecer, o grupão não vai enxergar o jogo, mesmo que estejam se derretendo Cláudio Cordeiro

Já Dieguinho acredita que, independente do resultado de hoje, os peões terão respostas para suas perguntas. "A volta de qualquer pessoa será impactante".

