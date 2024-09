1ª roça: Sacha, Vivi e Zé Love pedem votos para ficar em A Fazenda 16

Após a vitória de Flor na segunda Prova do Fazendeiro, a 1ª roça de A Fazenda 16 (Record) foi formada oficialmente e Sacha, Vivi e Zé Love pediram votos para ficar.

O que aconteceu

Cada um dos três roceiros teve o mesmo tempo para pedir que o público vote para que eles fiquem.

Sacha: "Sou ator há 20 anos, muita gente me conhece pelos personagens que fiz. Tô aqui mostrando quem eu sou, vivendo intensamente, me divertindo muito, bolando estratégias de jogo, jogando sempre com muito respeito, muito amor, com senso de justiça. Por favor, votem muito para eu ficar. Se vocês permitirem que eu fique, vou tacar fogo nessa casa."

Vivi: "Quero agradecer muito vocês terem votado pra eu subir do Paiol. É o meu sangue, meu suor, minhas lágrimas. Me divertir e jogar intensamente. Vim pelo certo. Ser justa, correta e certa com meus adversários. Não arredo pra ninguém, eu vim pra jogar e é isso aí."

Zé Love: "Tô aqui pra pedir o voto de todos vocês. Todo mundo viu o que se passou aqui na casa. 12 juízes, 12 condenações de algo muito sério. Já fui declarado como maior adversário e sou mesmo. Tô aqui pra colocar fogo. Estou preparado para tudo, mas não estou disposto a tudo. Estamos juntos, Brasil."

O menos votado do trio será eliminado ao vivo no programa de quinta-feira (26).

A Fazenda - Enquete UOL: quem você quer que fique na 1ª roça da edição? Resultado parcial Total de 47008 votos 37,68% Sacha Bali 21,38% Vivi Fernandez 40,94% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 47008 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso