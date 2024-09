Chico: Preocupante! Está nascendo um novo favorito... o Zé Love

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram as justificativas de voto usadas pelos peões para formar a 1ª roça de A Fazenda 16 (Record).

Apesar de ter se desentendido especificamente com Larissa Tomásia, Suelen Gervásio e Sacha Bali, Zé Love recebeu 12 votos com justificativas muito semelhantes, de peões que entraram na defensiva pelas peoas e combinaram de votar no ex-jogador.

"Não me convenceu aquilo de que 'o que o Zé Love fez com outra pessoa tocou em mim'. A justificativa fica bonita, já imaginam o vídeo repercutindo no Instagram, não me passa uma realidade", argumenta Bárbara no Central Splash. Para ela, os peões decidiram focar os votos em uma pessoa pelo conforto de não ter que ir contra o grupo e votar em quem tá todo mundo votando.

"O que bate bem aqui fora é verdade", completa Chico, que reflete que por mais que uma pessoa erre, o público o aceitar se ver verdade no comportamento dessa pessoa. Ele aponta que por mais que os argumentos partam de algo justo, algumas pessoas estão se colocando como "justiceiros dos bons costumes".

O colunista recorda de que enquanto justificava o voto em Zé Love, pela sua discussão com Suelen Gervásio, Sacha confessou que não estava presente na briga, mas "confiava em quem estava lá". "Fica o dito pelo não dito que dá esse argumento para o Zé Love".

O povo já gosta de um renegado, o cara recebe 12 votos na primeira roça, esse cara tem uma chance de ganhar uma torcida. Acho que o que estão cavando lá dentro, com as justificativas mais contundentes, está nascendo um favorito [Zé Love].

Bárbara concorda e completa que Zé Love tem o perfil de campeão de A Fazenda. "A impressão que tenho é que essa galera não se ligou que o reality já começou. É como se eles tivessem entrado e visto que a Flor e o Zé Love não prestam e que o jogo só começa quando eles forem eliminados. O jogo começou desde o momento que eles pisaram lá dentro."

"Essa primeira roça vai ser importante para delimitar para onde vai, porque algumas pessoas vão tomar um susto", completa Chico. "Se o Sacha é o 1º eliminado, ele quebra muito rápido o que estão tentando construir. Não vejo Zé Love e nem Flor serem eliminados. Minha torcida para que a narrativa ande e todo mundo recalcule a rota, não do que defende, porque são coisas importantes, mas como se posiciona, o ideal seria Vivi Fernandez fazendeira hoje."

