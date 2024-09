Bianca Andrade enaltece autenticidade na moda: 'Vai te irritar, mas eu amo'

Bianca Andrade, 29, propôs uma reflexão sobre o direito a autenticidade no contexto da moda.

O que aconteceu

A influenciadora digital posou com um look monocromático em cinza, misturando peças tipicamente masculinas e femininas. "Este aqui vai te irritar, mas eu amo. Quanto mais te irrito, mais eu sei que estou no caminho certo como essa mulher autêntica", disparou ela, nos stories de seu Instagram.

Bianca defendeu o direito a todos de encontrar e manter seu próprio estilo. "Independentemente do meu estilo, a gente tende a achar que a moda serve para enjaular a gente, colocar em caixinhas, quando na verdade deveria ser o contrário."

Para a influencer, o objetivo ao se vestir deve ser agradar a si mesmo, e não aos demais. "A gente acha que a roupa que está vestindo é para agradar a sociedade, quando na verdade é para a gente se agradar. O comentário coerente a se fazer é 'Que autêntica!' É isso! Vai ser feliz!"