Após desmascarar Mavi, Luma recebe ajuda inesperada em 'Mania de Você'

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Luma (Agatha Moreira) recebe ajuda de Viola (Gabz) após revelar tudo que Mavi (Chay Suede) fez.

O que vai acontecer

Após descobrir que a antiga amiga está no comando de um restaurante em Angra, a motorista de aplicativo vai até o local e revela que perdeu tudo por culpa de Mavi. "Eu fui roubada, dilapidada por aquele psicopata. Eu nunca mais vi aquele desgraçado, não faço ideia do que ele fez com a minha fortuna, nem onde se escondeu, deve ter ido pro exterior", conta.

Viola fica chocada. "Isso é pesado demais... o Mavi então está milionário, é isso? Nunca procurei por ele, só procurei por você, Luma. Como você tem se virado depois disso tudo?", questiona.

Luma conta tudo o que aconteceu em sua vida nos últimos dez anos. "Do jeito que deu, foi muito difícil... trabalhei como garçonete, recepcionista de hotel... tudo com o dinheiro contado pra pagar a vaga onde eu dormia, tinha dia que nem dava pra comer direito... aí eu comecei a dirigir carro de aplicativo", fala.

A chef de cozinha oferece um emprego para a filha de Cecília (Simone Spoladore). "Você vai é me ajudar! Vai trabalhar comigo no Violeta, você vai fazer muita diferença pra mim, tem mais talento que qualquer um da minha equipe! Tá contratada!", diz.

