Amigo de Shawn Mendes faz tatuagem em homenagem ao Brasil após Rock in Rio

Músico e amigo pessoal de Shawn Mendes, Mike Sabath amou tanto o Brasil que decidiu tatuar a bandeira no braço. O cantor canadense finalizou o Rock in Rio, no último domingo, 22 e ele e sua equipe aproveitaram o País.

Sabath escolheu a parte de trás do braço e disse, nesta quinta-feira, 26, que o País é "parte dele para sempre". Em sua conta no Instagram, o canadense comentou: "Realmente, me diverti muito em seu lindo País. Seu amor é tão poderoso e vou carregá-lo comigo para o resto da minha vida. Mal posso esperar para volta!!!".

O músico, além de ajudar com o quinto álbum de estúdio do cantor, intitulado Shawn, também trabalhou com outros grandes nomes como Lizzo, Raye, Little Mix, Selena Gomez e Meghan Trainor. Ele também se arriscou na carreira musical em 2023, com o EP Being Human.

Essa é a segunda postagem de Mike falando o quanto amou sua passagem pelo Brasil. Em outro carrossel no Instagram, ele postou uma foto com Shawn Mendes e Eddie Benjamin conhecendo o Cristo Redentor. "Rio meus olhos estão brilhando por você. Estou animado para compartilhar esse momento com você esta noite", escreveu.