Banho com água mineral? Os pedidos mais esquisitos do serviço de quarto

Tem hóspede — e hotel — para o qual o céu é o limite quando o assunto é serviço de quarto.

Esta é a conclusão do relatório anual "Hotel Room Innsights Report", divulgado pelo site Hotels.com na terça (10) com os pedidos mais curiosos dos clientes de 400 hotéis parceiros da marca nos últimos 12 meses. Conheça o top 7:

Uma banheira cheia de água mineral Evian para que uma criança pudesse tomar banho "na água mais pura"; Menu customizado e antialérgico para o pet, com pratos sem glúten, lactose e etc.; Uma torrada queimada; Um cachorro-quente de caviar; Leite de cabra fresco. Ou seja, recém-ordenhado do animal; 1,8 kg de bananas Um "high five" (aquele cumprimento em que uma pessoa dá um tapa na palma da mão de outra) do funcionário para garantir que o pedido foi recebido!

O relatório ainda revelou que os hotéis estão se adaptando a tempos de pedidos mais excêntricos. Por exemplo, o hotel W Osaka instalou um botão "Whatever/Whenever" (qualquer coisa a qualquer hora, em tradução livre) nos quartos para garantir que todos os desejos dos hóspedes sejam atendidos, sempre.

Já o Hospes Maricel & Spa, em Palma de Maiorca, na Espanha, tem agora o serviço de quarto de beleza, em que você pode pedir limpeza de pele ou tratamentos de beleza tecnológicos com uma ligação para a recepção. O Four Seasons Hotel em Austin, no estado americano do Texas, ainda tem no serviço de quarto a possibilidade de chamar um "concierge de guitarra" para quem quer dicas para tocar um instrumento de luxo.

Em tempo: o serviço VIP do The Sentinel Hotel de Portland, no Oregon, significa "Very Important Pet Service" ou seja, serviço de pet muito importante — e inclui os melhores atendimentos com banho e tosa, além de um acupunturista para animais estressados.

Achados e perdidos também teve 'esquisitices'

Os itens esquecidos mais comuns nos hotéis ainda são roupa suja, carregadores de celular, produtos de maquiagem e cosméticos como shampoo, sabonete e etc., mas houve outros nada corriqueiros na lista:

Os mais caros: um Rolex, uma bolsa Birkin da Hermès e um outro relógio de R$ 33 milhões;

um Rolex, uma bolsa Birkin da Hermès e um outro relógio de R$ 33 milhões; Pets para trás: alguém perdeu um pintinho e um lagarto, que depois foram devolvidos ao tutor;

alguém perdeu um pintinho e um lagarto, que depois foram devolvidos ao tutor; Inexplicáveis: também foram achados uma panela de arroz elétrica, um pneu de carro, um liquidificador e canos de construção civil;

Os times das acomodações ainda fizeram esforços heroicos para salvar os "esquecidos": um hotel relatou que seu trabalhador dirigiu 160 km para devolver um passaporte, outro teve um membro de sua equipe correndo por diversas quadras para devolver objetos perdidos antes que um cruzeiro zarpasse.

Houve ainda um terceiro cujo funcionário foi às compras para substituir o ursinho perdido de uma criança e incluiu um "livro" que contava as aventuras do bichinho de pelúcia durante o tempo em que estiveram separados. A fofura, neste caso, sobreviveu são e salva nessas férias.