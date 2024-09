Acidente da Voepass no Brasil traumatizou músico do Blink-182: 'Em crise'

Travis Barker, 48, revelou ter ficado abalado ao ler as notícias sobre a queda do avião da Voepass em Vinhedo (SP), no início de agosto.

O que aconteceu

O baterista do Blink-182 contou que o acidente voltou a agravar seu antigo trauma com viagens aéreas. "Eu estava de boa por um tempo, mas aquele acidente de avião no Brasil me deixou em crise enquanto estava na Europa", declarou, em entrevista ao Wall Street Journal, de Nova York.

Segundo Travis, a tragédia recente lhe trouxe lembranças vívidas do acidente de avião que ele sofreu em 2008, com quatro vítimas fatais. "Isso fez com que eu tivesse um dos pesadelos com flashbacks mais realistas que já tive desde que sofri o acidente. Não ficava baqueado assim há bastante tempo."

Por conta disso, ele não conseguiu continuar a turnê do Blink-182 viajando de avião e teve de percorrer trajetos de ônibus e balsa. "Fiz 15 viagens de 19 horas de ônibus, andei de balsa. Só fui e voltei para a Europa de avião. Mas não estou bem para voar agora. Vou de ônibus até o fim do ano. Tenho fases boas e ruins, e no momento estou na ruim."