'A Vítima Invisível: O caso Eliza Samudio', da Netflix, joga luz sobre a perspectiva da vítima

Seguindo a onda e o sucesso de documentários de "true crime", a Netflix lançou a nova produção do gênero sobre um crime brasileiro. A Vítima Invisível: O caso Eliza Samudio, sobre o assassinato da atriz e modelo de 25 anos em 2010, com envolvimento do ex-goleiro Bruno, pretende colocar a narrativa de Eliza em primeiro plano.

Quatorze anos depois do assassinato, o longa documental traz à tona detalhes inéditos do caso que foram negligenciados na época. O documentário teve acesso exclusivo a conversas e mensagens que a jovem trocava com amigos, revelando um lado íntimo da vítima que não recebeu espaço na época do crime.

Com foco em sua trajetória e nos eventos que antecederam o seu desaparecimento, declarações de delegados e peritos e participação de Dayanne Rodrigues Souza, ex-mulher do atleta, o filme apresenta, pela primeira vez, os acontecimentos sob o ponto de vista de Eliza.

Oito pessoas foram condenadas pelo sequestro e assassinato de Eliza, mas, até hoje, seu corpo não foi encontrado. A suspeita principal, baseada em relatos de testemunhas, é que seu corpo foi esquartejado e enterrado sob uma camada de concreto.

Com roteiro de Carol Pires e Caroline Margoni e direção de Juliana Antunes, A Vítima Invisível: O caso Eliza Samudio já está disponível na Netflix.