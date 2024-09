Larissa desabafa com Gilsão em A Fazenda 16: 'Psicologicamente cansada'

No quarto da sede de A Fazenda 16 (Record), Larissa aproveitou um momento a sós com Gilsão e desabafou com o peão.

O que aconteceu

O personal percebeu a ex-BBB quieta e comentou. "Você tá muito distante do mundo de cá."

Larissa contou. "Eu tô muito pensativa."

Eu passei por umas situações desagradáveis antes de entrar aqui... Psicologicamente, eu estou cansada. Semana passada foi muita coisa. Ontem, a dinâmica da Roça foi pesada — e tudo isso cansa a mente, sabe ? Larissa

Gilsão concordou com a peoa. "Essa energia que a galera tá arrastando tá muito pesada, cara. Não acho que precisa disso. Isso é um pouco de imaturidade.

O personal ainda aconselhou Larissa a tentar comprar menos brigas dos outros. "Tudo que você faz você quer dividir, pensa no outro."

