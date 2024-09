Yuri e Gilsão tretam após formação da 1ª roça: 'Se põe em teu lugar'

Após a formação da primeira roça de A Fazenda 16 (Record), Gilsão e Yuri tretaram na cozinha da sede.

O que aconteceu

Gilsão votou no bombeiro durante a votação e Yuri, mesmo não votando no personal, também o atacou. Ele afirmou que o rival "não fazia nada" na casa e o chamou de planta.

Enquanto o personal guardava a louça, ele provocou Yuri. "Filma aqui, tô guardando a louça, viu?".

Os dois começaram a trocar xingamentos. Enquanto Gilsão chamava Yuri de "bobão", Yuri o chamou de "planta".

Yuri o "ameaçou". "Quando eu for Fazendeiro, eu vou dar PEI PEI PEI! Tu vai sair, rapaz! Tu é uma planta."

Gilsão o rebateu. "Bobão! Quer uma melancia, bobão?"

Palhaço, palhaço! Olha o Gilsão aqui [e pega a planta]... Planta, ó! Gilsão durante o dia: vai pra academia, vai dormir. Cede a cama pra mulher? Yuri Bonotto

Yuri provocou o rival. "O que tu tem contra mim? Tu é apaixonado por mim? O cara veio apaixonado por mim lá de fora."

Gilson retrucou. "Que isso! Se põe no teu lugar, bobão!"

Yuri continuou. "Eu entendo, tenho gente apaixonada por mim, pô! Se quiser, te dou um abraço e um beijo e te boto no meu ombro aqui."

A Fazenda - Enquete UOL: quem deve escapar da 1ª roça e se tornar o Fazendeiro? Enquete encerrada Total de 13905 votos 38,18% Flor Fernandez 32,16% Vivi Fernandez 29,66% Zé Love Votar de novo Total de 13905 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso