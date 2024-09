Yas: Rolê de P.Diddy com Bieber adolescente é no mínimo esquisito

No caso P. Diddy, tem chamado a atenção a relação de Justin Bieber com o rapper acusado por chantagem de menores, estupro, abuso e até tráfico humano.

Desde que as acusações vieram a público, internautas resgataram um vídeo antigo com Bieber e Diddy saindo juntos. Até o momento, o cantor de "Sorry" não se pronunciou sobre o caso.

Yas Fiorelo questiona a proximidade do jovem com o rapper acusado, e o fato de eles saírem juntos na época. "Justin tinha 16 anos nessa época e andava acompanhado de um maior de idade. Já acho muito esquisito, sem etarismo, um homem de 40 anos querer dar rolê com um menino de 16", diz.

Leão Lobo afirma que uma coisa é ajudar um jovem músico a crescer, e outra é "dar rolê" e prometer carros, mulheres e mais.

Assustador, caso envolve celebridades de peso

Desde que o caso veio à tona, uma série de especulações tomaram a internet envolvendo celebridades do cenário artístico norte-americano, como Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopes e Justin Bieber, que eram próximos ao rapper.

Yas Fiorelo acredita que nenhuma das celebridades se pronunciará até for preciso para não "queimar cartucho".

Segundo Leão Lobo, a história é chocante e coloca em perspectiva até casos "pesados" brasileiros. "Quando vemos os nomes envolvidos, é assustador. Porque tem gente que só fez carreira por ter participado disso. É assustador o poder que algumas pessoas têm sobre as outras".

Assista à íntegra do Splash Show:

