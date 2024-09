TOCA UOL comemora lançamento oficial com show de Marcelo D2, na Audio

O UOL já anunciou a chegada de TOCA, a nova plataforma que posiciona a música, os artistas e os fãs como protagonistas. Por isso, agora é a vez do público comemorar junto ao time de criadores, com uma festa de lançamento oficial, ao lado de um dos maiores artistas do país e seus compadres: Marcelo D2 e Um Punhado de Bamba, na Audio, em São Paulo, no dia 26 de outubro.

Para garantir presença, os ingressos estão disponíveis, a partir de R$ 70 (meia entrada pista) no site e aplicativo da Ticket360, assim como na bilheteria física e virtual da Audio, sem taxa de conveniência.

O evento vai contar com artistas e músicos convidados, além de todo time de criadores do TOCA e do UOL. E, falando neles, para abrir essa noite especial, a cantora Bebé Salvego, que apresenta o programa No Tom, mostra sua voz marcante com influências do jazz, pop e r&b, além das sessions da DJ Sophia e DJ Patrick Torquato.

"Já que o TOCA foi criado pensando na conexão pessoal com a música, é uma oportunidade muito especial poder comemorar o lançamento de TOCA nesse evento tão grandioso de Marcelo D2 e Um Punhado de Bamba", explica Vinicius Mesquita, Gerente Geral de Novos Projetos do UOL.

Show "Marcelo D2 e um Punhado de Bamba" Imagem: Leandro Godoi/Divulgação

Com coro, percussão, violão de sete cordas, cavaquinho e metais, o show do artista une o samba e o rap, em um verdadeiro ritual de celebração da ancestralidade e raízes brasileiras. "A diversidade de ritmos, encontros e riqueza de musicalidade da apresentação de D2 se unem perfeitamente ao propósito da criação de TOCA", finaliza Vinicius.

No repertório, faixas de sucesso como "Povo de Fé", "Saravá", "Tambor de Aço" e clássicos do samba, aliados a um show à parte no telão, com imagens de resistência de seus personagens, tradição de subúrbio, que enriquecem a cultura popular.

Serviço:



Toca UOL Apresenta: Marcelo D2 & Um Punhado de Bamba

Data: 26 de outubro (sábado)

Abertura da casa: 22h

Classificação: 18 anos

Local: Audio

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca - SP

Capacidade da casa: 3.200 pessoas

Acesso para deficientes: sim

Área PNE: sim

Local para alimentação: sim

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29597/ingressos-para-marcelo-d2-e-um-punhado-de-bamba

Horário de funcionamento bilheteria Audio: segunda a sábado (exceto feriados) das 10h às 17h | Fechada das 13h às 14h.