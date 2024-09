Tata, do PodDelas, anuncia morte de cachorrinha: 'Calor fatal'

Tata Estaniecki, 30, anunciou a morte de sua cachorrinha, Tilápia, nesta quarta-feira (25). Segundo a apresentadora do PodDelas, o calor teria sido a causa do óbito do animal.

O que aconteceu

A influenciadora lamentou a perda da cadelinha em um post no Instagram. "Eu sempre imaginei que nossa Tilapinha cresceria com as crianças e nos acompanharia por muitos e muitos anos. [...] Ganhamos mais um anjinho lá no céu, a melhor amiguinha da Bibi e do Careco", escreveu ela.

Tata deu a entender que as altas temperaturas levaram o animal à morte. "Queria deixar o alerta pra quem tem filhos de 4 patas, o calor excessivo que tá fazendo pode ser fatal pra eles", afirmou.

A apresentadora do PodDelas disse que Tilápia estava ofegante após um passeio. "Ela sempre voltava feliz e ofegante dos seus passeios, ontem achei que era só mais um dia normal. Foi o tempo de eu servir meu açaí e perceber que ela estava diferente", contou.

A cachorrinha faleceu horas depois, apesar de ter recebido atendimento imediato. "Às 3h da manhã, tivemos a notícia que ela não tinha resistido", disse a influenciadora.

Tata explicou que ainda não deu a notícia para os filhos, Beatriz e Caio. "Tá doendo muito, nem contamos pras crianças ainda, mas quis contar para vocês."