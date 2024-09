Sacha detona postura de Zé Love na Fazenda: 'Mais grave do que a Flor'

Sacha Bali desabafou na tarde desta quarta-feira (25) sobre sua relação com Zé Love em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Durante a atividade da Baia, Sacha e Sidney Sampaio formaram uma dupla e precisaram pintar uma "casinha de pássaros" na área externa. O ator aproveitou para desabafar sobre Zé Love.

Para Sacha, Zé é o peão "mais errado" da casa. "O que Zé Love fez foi mais grave do que a Flor", comparou.

O ator explicou que o jogador errou com várias pessoas, enquanto Flor só errou com uma. "Foi com 3 mulheres diferentes, depois comigo. Flor foi um episódio só".

Ele ainda reclamou da forma como Zé o tratou. "Comigo foi bizarro. Eu não tava nem falando com ele", afirma. "O cara falou que sou um merd* em plena rede nacional".

Sacha, que está na Roça, ainda disse que não gostaria de ser eliminado nesta quinta (26) e Sidney o tranquilizou. "Muita coisa séria rolando", afirmou o colega.

