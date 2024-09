Bolo de chocolate fofinho e delicioso: veja receita e truques de preparo

Se você está em busca de um bolo de chocolate irresistivelmente fofinho e com uma calda cremosa de dar água na boca, esta receita é para você. Simples de preparar e perfeito para qualquer ocasião, este bolo pode encantar todos os paladares com sua textura macia e sabor intenso.

Veja abaixo o passo a passo:

Ingredientes

Massa

3 ovos

195 grama(s) de açúcar

50 mililitro (ml) de água

20 mililitro (ml) de óleo vegetal

190 grama(s) de farinha de trigo

20 grama(s) de cacau em pó

Calda

145 grama(s) de açúcar cristal

100 grama(s) de cacau em pó

30 grama(s) de manteiga

200 mililitro (ml) de leite

Modo de preparo

Massa

Bata os ovos com o açúcar por cerca de 15 minutos, até formar uma espuma clara e espessa. Fora da batedeira, com um fouet, adicione aos poucos os ingredientes líquidos e depois a farinha previamente peneirada e misturada ao cacau. Cuidado para não perder o volume. Disponha a massa em uma forma com papel manteiga no fundo e leve em seguida ao forno preaquecido a 180 graus por cerca de 30 minutos ou faça o teste do palito. Cuidado para não assar por muito tempo, pois o bolo tende a ressecar.

Calda

Misture todos os ingredientes e leve ao fogo, mexendo algumas vezes para não grudar no fundo da panela, até que tudo esteja diluído e levemente encorpado. Esta calda pode ser servida quente ou fria.

(Receita da chef Fernanda Ribeiro)

Como deixar o bolo fofinho?

O confeiteiro Igor Rocha revelou aos seus "pupilos" digitais no Instagram cinco segredos que vão ajudar a deixar o bolo fofinho:

Siga sempre as medidas propostas pela receita, medindo com uma balança ou com xícara, copo, colher e os demais utensílios colocados nas coordenadas; Dê preferência para usar ingredientes em temperatura ambiente. Ou seja, vale tirar ovo, manteiga e leite da geladeira um pouco antes de começar a receita; Preaquecer o forno é essencial para garantir uma temperatura estável. Cerca de 15 minutinhos antes de levar o bolo ao forno é o suficiente; Na hora de misturar os ingredientes, não se empolgue. A proposta é sempre tornar o líquido homogêneo. Quando isso acontecer, pare de mexer. Segure a ansiedade e não abra o forno antes do bolo crescer (em geral, leva 30 minutos). Acenda a luz e veja a sua "cria" pelo vidro.

* Com informações de reportagem publicada em 12/11/2023.