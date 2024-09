Quinota quase morre do coração ao ser vítima de fake news

No capítulo de quinta-feira (26), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Quinota (Larissa Bocchino) quase morre do coração ao descobrir que está sendo vítima de fake news.

O que vai acontecer

A partir de uma fofoca espalhada por Cira (Suzy Lopes) e Fé (Rhaisa Batista), a mentira de que a mocinha está gravida de Marcelo Gouveia (José Loreto) se alastra pela cidade. Por cauda disso, cartazes com o boato surgem em Lapão da Beirada.

Sem saber do que se trata, Quinota proíbe um menino de colar o cartaz. "Moço! Não vai colar nada na minha parede, não!", diz ela assustando o garoto.

Ao pegar um dos papeis que caiu no chão, a filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) fica sabendo da fofoca. "Quirina de Lasca Fogo, Espinheira do Caroá, de santinha essa aí não tem nada. Embarrigou de um ou de outro?", lê ela no cartaz.

Quinota fica com muita raiva. "Tu vai me pagar, peste!", promete ela ao arrancar os cartazes pela cidade.

Cartaz com fake news sobre Quinota (Larissa Bocchino) em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.