Quem é Sean 'Diddy' Combs, ou Puff Daddy, rapper preso em caso de tráfico sexual

Sean ‘Diddy’ Combs, rapper e produtor de 54 anos, foi preso em Nova York, nos Estados Unidos, no último dia 16, acusado de atividades ilícitas que incluem tráfico sexual, agressão e associação criminosa. Na terça-feira, 24, foi feita uma nova denúncia de estupro contra o artista. Ele está detido em prisão preventiva, aguardando julgamento.

Quem é Diddy?

Diddy é o último nome artístico adotado por Sean John Combs, de 54 anos, nascido no Harlem, em Nova York. Ao longo de sua carreira, já foi conhecido também como Puffy, Puff Daddy, P. Diddy e Love.

Considerado um magnata do hip-hop, Diddy é um dos grandes nomes da indústria fonográfica americana. Ele é rapper, produtor musical e empresário, e teve grande influência no estrelato de artistas como Usher, Mary J. Blige, Mariah Carey e The Notorious B.I.G.

O círculo social de Diddy é badalado, tendo sido associado ao longo dos anos a várias figuras poderosas da indústria, como Jay-Z, Beyoncé, Ashton Kutcher, Naomi Campbell e Leonardo DiCaprio. Na acusação criminal, o governo americano cita que o rapper organizava festas regadas a álcool e drogas em hotéis de luxo, que duravam dias. Apelidadas de ‘freak-offs’, as festas, descritas como "maratonas sexuais", eram frequentadas por diversas celebridades do meio no início dos anos 2000.

Ele costumava gravar esses encontros, usando os vídeos como forma de impedir que os participantes falassem sobre ou fizessem denúncias contra ele.

Carreira

Criado pela mãe após o assassinato do pai em 1972, Combs começou a carreira no início dos anos 1990, como estagiário na Uptown Records. Ele estudava administração na Universidade Howard, mas acabou abandonando o curso. Em 1993, foi demitido e fundou a própria gravadora, Bad Boy Records. Somente em 1996 lançou seu primeiro trabalho como rapper e fez sucesso nas paradas musicais.

Na época, sua faixa mais popular foi I’ll be Missing You, tributo gravado depois da morte de The Notorious B.I.G., o Biggie, em 1997. A canção ficou no topo da Billboard Hot 100 por onze semanas e promoveu o álbum de estreia de Diddy (então Puff Daddy), No Way Out, que venceu o Grammy de melhor álbum de rap em 1998.

Nos anos seguintes, passou a apostar também em outros negócios - uma marca de roupas, outra de tequila, além de fazer várias participações em filmes e programas de TV. Como rapper, ele lançou mais quatro álbuns: Forever (1999), The Saga Continues... (2001), Press Play (2006) e The Love Album: Off the Grid (2023).

Vida pessoal

Diddy tem sete filhos, de quatro mães diferentes: Quincy, de 33 anos; Justin, de 30; Christian ‘King’, de 26; Chance, de 18; as gêmeas D’Lila e Jessie, de 17; e Love, de 1 ano.

Quatro deles são da modelo Kim Porter, morta em decorrência de uma pneumonia em 2018. Quincy, filho de um relacionamento anterior da mulher, foi adotado pelo rapper. Christian e as gêmeas são filhos biológicos do ex-casal.

Justin é fruto do relacionamento do rapper com a designer de moda Misa Hylton; Chance, do affair com a amiga e empresária Sarah Chapman, com quem não namorou oficialmente; e a mais nova, Love, da modelo Dana Tran.

Diddy também namorou a atriz e cantora Jennifer Lopez, a cantora Casandra ‘Cassie’ Ventura e a rapper Yung Miami.