Protagonista teve séria crise de saúde durante gravações de 'Divergente'

Shailene Woodley, 32, passou por sérios problemas de saúde durante as filmagens de "Divergente", franquia de cinema que protagonizou entre 2014 e 2016.

O que aconteceu

A atriz contou que sofria com sintomas gastrointestinais severos e começou, quase ao mesmo tempo, a perder a audição. "Não falei exatamente [em público] sobre o que tive porque me parece algo pessoal que não preciso revelar. No começo dos meus 20 anos, cheguei ao ponto em que eu estava perdendo minha audição. Eu não conseguia andar por mais de cinco minutos sem ter que me deitar por horas e horas e horas e dormir. Tudo que eu comia doía no meu estômago", detalhou ela, em entrevista ao podcast She MD, da médica Thais Alialabi.

A situação foi tão grave que começou a afetar não somente o físico, mas também o psicológico de Shailene. "Era tanto desconforto, que [pensei]: 'Meu Deus, se tudo que estou comendo machuca meu estômago, agora estou com medo de comida'. E então entrei no tipo de surto mental que pode resultar em dismorfia corporal e confusão sobre, você sabe, identidade."

O fato de a medicina tradicional não encontrar uma resposta para seu quadro levou a atriz a buscar soluções no ramo alternativo - o que trouxe, de fato, resultados mais efetivos. "Era uma confusão de problemas e diagnósticos, diferentes médicos me dizendo coisas distintas. Foi uma longa jornada, cerca de uma década de relaxamento, cura e recuperação. Hoje estou muito saudável - e tão feliz de poder dizer isso!"