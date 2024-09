Por que Anitta 'causou' ao desfilar com iPhone na Semana da Moda de Paris?

Anitta tirou fotos com um iPhone durante sua participação na Semana de Moda de Paris. Mas o que pode parecer um acontecimento sem importância, virou um assunto entre os fãs.

Isso porque a cantora manteve por anos um contrato de exclusividade com a Samsung, o que fazia com que ela aparecesse em eventos públicos sempre com aparelhos da empresa coreana.

Em janeiro deste ano, por exemplo, ela fez um post comemorando o lançamento de mais um smartphone da marca.

Em nota a Tilt, a assessoria da cantora e a Samsung confirmaram que o contrato foi encerrado.

"Após anos de parceria e grandes momentos, a Samsung informa que a cantora Anitta não é mais integrante do Team Galaxy. A empresa agradece o compromisso da artista durante todo o período, foram trabalhos maravilhosos com altíssima contribuição para a marca. Desejamos todo o sucesso em sua carreira, inclusive em sua jornada internacional', disse a nota enviada pela empresa.

Anitta não foi nada sutil ao mostrar seu iPhone na capital francesa. No desfile da L'Oréal Paris, ela desceu a passarela com o celular da Apple em uma das mãos, gravando vídeos ao longo do caminho.

"'Nossa, você não é vingativa, não faria isso'. Anitta no primeiro dia sem o contrato com a Samsung no meio da passarela do Paris Fashion Week com um iPhone", brincou um fã da cantora.

Ainda na segunda (23), nos stories, ela postou uma foto em frente a um espelho, com o celular em evidência.