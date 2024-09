Parcial UOL: Após polêmicas, peoa é favorita para ser nova Fazendeira

Flor Fernandez, Zé Love, Sacha Balli e Vivi Fernandez estão na primeira Roça de A Fazenda 16 (Record). Na noite desta quarta-feira (25), um deles — com exceção de Sacha — será salvo da berlinda com a prova que definirá o novo Fazendeiro. Veja quem é o favorito para vencer a prova, segundo a parcial da enquete UOL:

O que diz a enquete

Com uma trajetória de polêmicas, Flor Fernandez é a mais votada para escapar da Roça e se tornar Fazendeira. A ex-apresentadora do SBT somava 43,92% dos votos do público.

Logo atrás, Vivi Fernandez tinha 32,13% dos votos para se livrar da berlinda. Menos votado, com 23,94%, Zé Love foi o menos votado pelo público para deixar a Roça.

Sacha Bali foi vetado da dinâmica de hoje durante a formação da Roça, e está confirmado na berlinda final.

A prova que definirá quem será salvo da berlinda será divulgada pela Record na edição ao vivo desta quarta-feira. A decisão não depende do voto popular.

A Fazenda - Enquete UOL: quem deve escapar da 1ª roça e se tornar o Fazendeiro? Enquete encerrada Total de 13905 votos 38,18% Flor Fernandez 32,16% Vivi Fernandez 29,66% Zé Love Votar de novo Total de 13905 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso