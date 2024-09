Oscar: Disputa é difícil, mas 'Ainda Estou Aqui' é melhor aposta do Brasil

Walter Salles tem nas mãos a chance de colocar o Brasil entre os indicados ao Oscar 2025 com "Ainda Estou Aqui".

Escolhido para ser o representante do Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional, o longa retrata a ativista política Eunice Paiva em diferentes fases da vida. O último representante brasileiro nesta categoria foi "Central do Brasil", um filme do mesmo diretor, em 1999.

A produção, juntamente com seu elenco, tem sido comentado pela crítica internacional desde que marcou presença no Festival de Veneza, aponta Vitor Búrigo. "De acordo com o mercado internacional, é a melhor escolha do Brasil para o Oscar. E há grandes chances de chegar à categoria, não só pela qualidade dos filmes e atores, mas também pela disputa com outros países", avalia.

Flavia Guerra diz que a escolha de finalistas brasileiros pré-selecionados ao Oscar foi "linda", mas que "Ainda Estou Aqui" foi uma escolha acertada. "Tem mais chances, sim. Nada está garantido, por hora, mas temos chances iguais às de todos os outros", diz.

A disputa não está fácil para o Brasil e para ninguém. Por outro lado, temos um filme que preenche vários pré-requisitos: é um filme bom, que ganhou um prêmio importante em festival [Melhor Roteiro no Festival Internacional de Cinema de Veneza] e foi bem recebido por público, crítica e júri. Tem um pacote bacana Flavia Guerra

A colunista acredita que ainda não há grandes motivos para comemorar, mas também não há para "desmerecer" o filme ou acreditar que ele não tem chances. "O Brasil está no jogo, e é legal que esteja".

Filme está em cartaz em Salvador

O Oscar não é o único que deve destacar o filme no percurso cinematográfico. Vitor Búrigo afirma que ele ainda será destaque em outras mostras e festivais, devido ao patamar de qualidade.

O filme está atualmente em cartaz em Salvador e deve estrear nos cinemas nacionais em 7 de novembro.

