Nua, Catherine Zeta-Jones sugere 'se dar' de presente para Michael Douglas

Catherine Zeta-Jones, 55, e Michael Douglas, 80, fazem aniversário juntos, nesta quarta-feira (25).

O que aconteceu

A atriz usou o feed de seu perfil do Instagram para contar sobre o que pretende dar de presente ao marido por completar 80 anos. A artista diz que sua pretensão é dar a si mesma de presente para Michael.

Ela fez uma postagem sugestiva, resgatando uma foto nua. Catherine confessou já não ter mais criatividade para presenteá-lo após tantos anos de casamento. "No meu traje de aniversário. Depois de mais de 25 anos partilhando o dia do meu aniversário com o meu marido, estou ficando sem ideias para presentes! Esta é a opção de presente número dois. Bolas de golfe sendo a opção um, claro", brincou.

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas oficializaram o casamento em 2000. Eles são pais de Dylan Michael Douglas, 24, e Carys Zeta Douglas, 21.