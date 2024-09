'Ninguém me pediu para emagrecer': Carolina Dieckmann fala sobre novo filme

Carolina Dieckmann, 46, contou que precisou transformar seu corpo para a personagem do filme "Pequenas Criaturas". No longa, ela vive uma mulher que ficou sozinha com os dois filhos após o marido partir para uma viagem a trabalho.

O que aconteceu

A atriz falou sobre o processo após um seguidor questionar o motivo de estar "estar tão magra" e perguntar se ela gosta do visual. "Eu vivo muito intensamente minhas personagens. Gosto da preparação. Para o filme que fiz em julho, que rodei em Brasília, ninguém me pediu para emagrecer, mas [a personagem] era uma mulher que passava por um momento de exaustão."

Na minha concepção de caracterização, achei que precisava emagrecer um pouquinho para trazer uma fragilidade a ela. É a maneira como me entrego para o meu trabalho Carolina Dieckmann

Sobre gostar do novo visual, a atriz disse que nem sempre vê beleza em si mesma. "Não me acho muito linda, e acharia muito estranho se achasse. Às vezes, vejo uma foto ou me arrumo e falo 'caramba, fiquei gata'. Mas é um estado, não uma coisa de ser. No geral, não fico prestando tanta atenção nisso"