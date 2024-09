Mulher Melão diz que seu conteúdo +18 ajudou a salvar casamento de fã

Renata Frisson, 37, conhecida como a Mulher Melão, recebeu um relato emocionante de uma seguidora.

O que aconteceu

A fã disse para a modelo que seu trabalho com conteúdo adulto salvou o casamento dela. "Bom dia, diva! Tenho um relato bem legal. Você mudou o meu casamento, sabia? Meu esposo tem uma conta sua no OnlyFans e, quando soube, fiquei muito chateada. No momento, não refleti sobre a situação e olhei com julgamentos. Passaram-se 2 anos e algumas coisas ruins (questão de saúde com nosso filhinho de 3 anos) aconteceram nesse período. Mergulhei no meu papel de mãe, sou vaidosa, muito vaidosa, e me deixei de lado em relação à vida a dois", iniciou a mulher.

A internauta ainda contou que após um período difícil, seu marido a presenteou com uma lingerie ousada. "Lembrei de você e refleti sobre o seu papel nas nossas vidas. Hoje sou sua maior fã! Seu conteúdo me ajuda muito. Consumo e gosto demais. E meu casamento é outro. As mulheres deviam parar de julgar os maridos e consumir junto com eles. A minha vida mudou para melhor. Me sinto confiante demais agora, pois você indiretamente me ajudou, aliás, nos ajudou. Diva master. Love you [te amo]!", completou.

Emocionada, Melão destaca como o trabalho +18 pode ir além do entretenimento. Ela apontou que o conteúdo adulto pode ajudar seus seguidores de maneira significativa sobre autoaceitação e relacionamentos.