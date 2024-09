Bastidores de 'Mania de Você': o dia em que repórter virou ator de novela

Quem chega à cidade cenográfica de "Mania de Você" é teletransportado para o fictício resort de luxo Albacoa, com direito à restaurante com uma cozinha inteiramente equipada. Este repórter de Splash participou da gravação da sequência em que Viola (Gabz) inaugura o Violà Violeta, que vai ao ar nesta quarta-feira (25).

Luz, câmera, ação...

A gravação daquela noite movimentou os estúdios da Globo: foram 116 figurantes e boa parte do elenco, além dos convidados. Entre os atores, estiveram por lá: Adriana Esteves, Mariana Ximenes, Chay Suede, Thalita Carauta, Eriberto Leão, Igor Cosso, Bukassa Kabengele, Ricardo Pavão, Alanis Guillen, entre outros.

Para a cena, foram convidados influenciadores digitais — Luiza Goes, João Diamante, Otto Vitelleschi (Chef Otto), Jade Aline (Jade Comeria) e Letticia Muniz— e este repórter de Splash. Participamos da gravação como convidados da mocinha da novela com direito a flashs de paparazzi na porta da inauguração.

Para viver um dia como ator de novelas e entrar no set de gravação, é preciso pensar em tudo: cabelo, maquiagem e figurino. O casaco o qual vestia, por exemplo, não combinaria com a cena, e a troca por um blazer do acervo da Globo foi necessária. Aprendemos que se tem uma coisa que ator faz é esperar para gravar cena, além de repeti-las diversas vezes, mesmo que dure cinco segundos quando for exibida nas telinha. Os atores ensaiam até como se leva o garfo para a boca.

Jade Aline (Jade Comeria), Letticia Muniz, João Diamante, Otto Vitelleschi (Chef Otto), Filipe Pavão e Luiza Goes em gravação de 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

O fio condutor de "Mania de Você" é a cozinha —paixão de Viola e Luma (Agatha Moreira)— e, por isso, as comidas são 100% de verdade. Nada é fake. Naquela noite, inclusive, mais de 200 pratos foram preparados pelo chef Gustavo Fonseca, o consultor da novela. Os atores, claro, tiram uma casquinha quando podem. Em um momento, após gravar com Bukassa Kabengele, o ator Ricardo Pavão brincou ao ouvir o "corta" do diretor: "Dá nem vontade de parar de gravar para continuar comendo."

Gabz durante gravação de 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Gabz, que interpreta a protagonista, motivou a equipe de figurantes que estava presente na cozinha. "Boa noite, equipe. Vamos arrasar hoje". Após "encarnar" a chef, ativou o modo durona de uma líder de cozinha, que era respondida por "sim, chefe" pelos figurantes em tom uníssono. Ela também revelou a João Diamante, um dos influenciadores convidados, que ele é um dos chefs que servem como inspiração para fazer Viola.

Cada ator se prepara de uma maneira diferente nos bastidores. Splash observou que Eriberto Leão meditou minutos antes de entrar em cena, enquanto Mariana Ximenes retocou a maquiagem quase na hora de gravar. Adriana Esteves causa frisson por onde passa e cumprimenta a todos. Ela chegou ao local da gravação quase na hora do "ação", enquanto o elenco mais jovem se reuniu em uma rodinha para passar o tempo.

Thalita Carauta, gente como a gente, optou por usar um roupão para se abrigar do frio que fazia naquela noite, além de um chinelo para se manter confortável enquanto esperava. "Minha vibe é Zeca Pagodinho. Sou o Zeca versão feminina. Se estiver frio, vou de meia, vou de roupão, se puder não ir, estou preferindo ficar em casa no cobertor, mas já que tem que trabalhar... Sou dessas que dorme no sofá, dorme no estúdio, dá uma relaxada, leva um pouquinho de preguiça no estúdio", disse ela a Splash, aos risos.

Como havia muito elenco e figuração, várias cenas eram gravadas ao mesmo tempo, seja na parte interna do restaurante, ou na área externa. A gravação, que começou no final da tarde, estendeu-se pela noite e madrugada.

E o menu da inauguração? Bem chique! E Splash te conta:

Feijão, manteiguinha, tucupi com manteiga noisette e vieiras grelhadas;

Quiabos tostados com vatapá, caviar vegetal e crocante de algas;

Hummus de grão-de-bico com bacalhau feito na casa, olivas secas, couve e chorizo;

Mignon com molho de ostra, batata-doce, puxuri e cogumelos;

Bolo de castanha brasileira com rapadura, pannacota de baunilha do cerrado e mexerica cristalizada.