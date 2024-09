Lari volta a aconselhar Sacha; peão diz estar do 'lado certo' de briga

Após a votação de ontem (24), Larissa voltou a chamar a atenção de Sacha Bali em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na área externa, Larissa pediu para que o ator fosse mais "proativo" e "arrumasse mais as coisas". Sacha reconheceu que tem "ajudado muito pouco".

A influenciadora também incentivou o amigo a ter mais calma e escutar mais. Sacha a agradeceu pelos conselhos. "É muita pressão na mente. Ontem passei a noite inteira andando de lá para cá", afirmou ele. "São muitas relações para administrar".

Larissa o tranquilizou e disse que "vai dar tudo certo". Ela também disse que ele precisa dar menos valor à opinião de outros peões.

Sacha diz que tenta ajudar as pessoas, mas tem medo de ofendê-las ou perder a paciência. Ele deu o exemplo de peoas que tem falado sobre religião na casa, e defendeu que "não é o lugar" para falar disso. "Tenho que parar de querer cuidar dos outros e querer cidade de mim".

O ator também pediu desculpas por ser impositivo e "escutar menos do que fala". "A falta de sono tá me fazendo muito mal".

Tô muito confiante nas coisas que tenho feito, apesar de reconhecer vários erros que tenho. Estou recebendo os feedbacks de todo mundo. Mas estou confiante que, nessa briga que temos com eles, estamos do lado certo. Não é possível que a galera ache esse povo certo, porque o que eles fazem é muito baixo Sacha Bali

Fernanda diz que Sacha é 'personagem'

Na manhã de hoje (25), Fernanda disse para Babi que Sacha quis criar um "personagem" durante a formação de Roça na noite anterior.

Ela também questionou o grupo adversário por possivelmente combinar votos em Zé Love. "16 votos recebidos 'do coração'", ironizou.

