Laerte diz que perdeu vontade de desenhar após morte do filho

Laerte refletiu como o luto pela morte de seu filho, Diogo, modificou seu processo criativo. Em entrevista ao Alt Tabet, do Canal UOL, a cartunista explicou que, inicialmente, a perda do herdeiro lhe trouxe o desejo de parar de desenhar para, em seguida, "radicalizar" sua obra.

Cartunista relatou que perder Diogo alterou sua vivência não apenas no âmbito pessoal, mas também no profissional. "Quando o Diogo morreu, achei que tudo tinha acabado, falei 'não quero mais desenhar, não quero mais fazer nada'. Durante um tempo fiquei nessa coisa, daí percebi que eu podia continuar trabalhando com o que eu trabalhava e que também era uma oportunidade de radicalizar um modo de trabalhar que eu vinha desenvolvendo, que é a ideia de deixar os personagens de lado, deixar de lado a confecção da piada e trabalhar de um jeito diferente".

Ela admitiu que o luto também interferiu em sua transição de gênero, que foi interrompida em decorrência da morte de Diogo. "A morte dele influenciou não só meu trabalho como também minha transição de gênero, minha vivência. Aquele momento me ajudou a radicalizar as coisas de tal forma que tornou possível a passagem da expressão gráfica do meu trabalho, mas impediu uma transição que acontecia no campo de gênero, porque nesse momento eu bloqueei tudo isso, deixei embaixo do tapete, e fui trabalhar só com a transição gráfica. E aí é como cada um lida com as coisas".

Diogo tinha 22 anos quando morreu em 2005 em um acidente de carro. Além dele, Laerte tem outros dois filhos: Rafael e Laila.

Laerte afirma que demorou para transicionar: 'Pensei em mudar de nome'

A cartunista contou que sua transição se deu devagar. "A transição de gênero foi algo a mais na minha vida, me fez muito bem, fiquei muito satisfeita. Para mim foi uma coisa bem paulatina, fiquei 10 anos sem ninguém perceber".

Ela também admitiu que considerou mudar de nome. "Pensei em mudar de nome, me chamar Sônia, porque o crossdresser tem essa coisa de ter uma existência em masculino e em feminino, que para muita gente é conveniente, é um resguardo de situações sociais. Mas para mim não tinha muito sentido."

Laerte diz estar 'cansada e perdida' na política

Laerte explicou que essa sensação de "cansaço" e o sentimento de está "perdida" não são algo recente. "Já vinha com uma sensação de que eu estava me afastando da política, fiz campanha e votei no [Guilherme] Boulos [para presidente] em 2018, em 2022 votei no Lula. Eu faria campanha hoje, mas não com o mesmo ímpeto e presença de antes", declarou.

Ela, que apoia a candidatura de Boulos à Prefeitura de São Paulo, destacou que sua presença "está mais comedida". "Tenho saído pouco de casa, mas sei quem apoiar e quem não apoiar. As coisas estão diferentes, os cenários. O cenário de Lula em 2022 são coisas que levo em conta o tempo inteiro... Que Brasil é esse? Não dá para gente sair triunfante e dizer: 'Ganhamos, vamos botar para f*der'. Não tem como! Hoje nós temos questões novas se colocando de uma maneira meio assustadora e o que fazer?", refletiu.

Alt Tabet no UOL

Toda quarta, Antonio Tabet conversa com personagens importantes da política, esporte e entretenimento. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no Youtube do UOL. Assista à entrevista completa com Laerte: