Johnny Depp relembra guerra pública com Amber Heard: 'Novela televisionada'

Johnny Depp, 61, citou sua antiga batalha judicial contra Amber Heard, 38, ao falar de seu trabalho como diretor no filme "Modi: Three Days on the Wing of Madness" ("Três Dias na Asa da Loucura", em tradução livre).

O que aconteceu

O ator comparou a midiatização do conflito com Heard a uma novela de televisão. "Cada um [dos personagens do filme] tem sua própria história. Acho que podemos dizer que eu mesmo já passei por várias coisas aqui e ali. Talvez as [vivências] deles não tenham virado uma novela. Quero dizer, literalmente televisionada. Mas todos nós passamos pelo que passamos. Então, [há uma certa emoção em] ver essas pessoas prestes a ganhar suas cicatrizes", declarou ele ao portal The Hollywood Reporter.

Johnny recordou também o período em que estava dando seus primeiros na carreira artística. "Há algo de bonito para mim naqueles dias vivendo em um pequeno apartamento-estúdio perto da Hollywood Boulevard, em um bairro perigoso. Foram dias difíceis. Eles foram ásperos, feios; eles foram estranhos, todo o tipo de coisas, mas eles também foram lindos."

"Modi" retrata a luta do pintor italiano Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio) para preservar suas obras em meio ao início da Primeira Guerra Mundial. Nomes como Al Pacino, Stephen Graham e Sally Phillips completam o elenco do longa.