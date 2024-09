Jennifer Aniston é surpreendida por policiais em sua casa; entenda

Na última sexta-feira, 20, Jennifer Aniston passou por uma situação complicada. De acordo com o tabloide TMZ, policiais foram até a mansão da atriz após as autoridades receberem uma ligação anônima de alguém que dizia estar preocupado com o bem-estar de uma amiga, e que ela "poderia se machucar". Em nenhum momento o nome da famosa foi citado.

Conforme a nota divulgada pelas autoridades, os policiais foram até o endereço fornecido pela fonte anônima por volta da meia-noite. Ao chegar à residência, eles foram abordados pelos seguranças da interprete de Rachel Green, do seriado Friends, que ficaram surpresos com as viaturas.

A atriz apareceu pouco tempo depois e garantiu a todos que estava bem e não tinha intenção alguma de se machucar. Para que isso não ocorresse novamente, os oficiais anotaram o telefone da guarita do local e, caso tiver outro chamado, eles irão primeiro entrar em contato com a equipe de segurança da famosa.

O TMZ também informou que os policiais não irão deixar a "pegadinha" de lado, e que estão investigando quem a fez e qual a motivação para o fato. Outros famosos como Nicky Minaj, Rihanna, Justin Bieber e Chris Brown também passaram por situações semelhantes.