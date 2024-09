Humberto Martins desmente boatos de que teria mal de Parkinson: 'Fake news'

Humberto Martins, 63, veio a público para desmentir os rumores de que estaria lutando contra o mal de Parkinson.

O que aconteceu

O ator se queixou de que tais boatos vêm preocupando não apenas seus fãs, mas também seus familiares. "Desde 2021 tem rodado por aí essa fake news, e é preocupante, porque minha irmã tem 80 anos e me enviou mensagem preocupadíssima comigo sobre isso, falando para mim: 'Não se isole, amamos muito você'. Apenas não fui visitá-la nesse período por causa de muito trabalho e cuidados com a minha vida", explicou ele, em vídeo publicado no Instagram.

Humberto assegurou que está, sim, muito bem de saúde. "Fiquem tranquilos, está tudo bem. Graças a Deus, isso [doença] não procede. Senão eu não estaria aqui desse jeito, fazendo o que faço, e atuando na vida como atuo. Graças a Deus estou bem. Isso não é verdade, tá bom? Só para esclarecer. Fiquem todos tranquilos. Porque os recados preocupantes aqui me fizeram ter a consciência de trazer essa informação para vocês."

Ele agradeceu o carinho do público e reforçou que segue bastante ativo profissionalmente. "Muito obrigado pelas mensagens de carinho, de apoio, de consideração, de afeto, bênçãos, de luz e tudo mais. Está tudo bem comigo. Estou fazendo trabalhos relacionados a roteiro, direção e filmagens, que vocês já devem estar sabendo, [porque] posto sempre no meu Instagram."